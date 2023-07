Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd

Etymology.

Literally: “Who does not honour small things, is not worthy of great things.” The word weerd is a southern Dutch variant of waard (“worth”). Compare the similar German proverb wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert (“who does not honour the penny, is not worthy of the dollar”).

